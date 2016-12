Nieuw plan voor oude gemeentehuis in Borger moet 50 mensen aan een baan helpen

Het oude gemeentehuis in Borger (foto: archief RTV Drenthe)

BORGER - Wat te doen met het oude gemeentehuis in Borger? Dochter Marissa en moeder Wilma Hoedeman hebben een groot plan: Hunebedcity.

Een winkelcentrum in de stijl van het stenentijdperk, met meerdere winkeltjes en horeca. Bovenal moet het centrum werk bieden voor vijftig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.



Afstand tot de arbeidsmarkt

Marissa en moeder Wilma hebben al de winkel Lekker Hip in Borger. Daar werkt ook hun zus en dochter met een afstand tot de arbeidsmarkt. "We groeien uit ons jasje", vertelt Marissa. Zo kwamen ze op het idee. "We willen mensen die het moeite hebben met het vinden van een baan een mooie baan geven."



Gemeente enthousiast

Volgens Marissa staat ook de gemeente niet negatief tegenover het plan. Moeder en dochter hebben al meerdere malen met de gemeente gesproken over het plan.



Toeristische attractie

Het oude gemeentehuis in Borger staat al jaren leeg. De dames vinden het tijd dat er wat moois mee gebeurt. In het complex moeten een aantal winkeltjes komen in oude stijl. Naast winkeltjes moet het oude gemeentehuis een horecaplein huisvesten, evenals een speelparadijs voor de kinderen en een escape-room. "Daarmee hopen wij een hele mooie toeristische attractie neer te zetten waarmee we kwetsbare mensen aan een baan kunnen helpen", zegt Marissa.



In april moet er vanuit de gemeente duidelijk worden of het plan doorgaat of niet.