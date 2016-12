Emmen kiest voor wedstrijdbad met acht banen

EMMEN - Het college van Emmen stemde vanavond in met het eerdere voorstel van een wedstrijdbad met acht banen.

Daarnaast krijgt het zwembad een doelgroepenbad met zes banen.Volgens loco-burgemeester Bouke Arends zijn zes wedstrijdbanen voldoende. Toch kreeg Pascal Schrik van Wakker Emmen alle raadsfracties achter zich. Vanavond diende hij een amendement in voor acht wedstrijdbanen. De welles-nietesdiscussie duurde al een tijd, maar vanavond werd definitief beslist dat het nieuwe zwembad acht banen krijgt.Aanvankelijk zou het zwembad 14,4 miljoen euro kosten, maar met de nieuwe banen komt daar nog eens acht ton bovenop. De raad pleitte al langer voor meer wedstrijdbanen maar het college zag dit vanwege de hoge kosten niet zitten. Volgens wethouder Arends was dit niet mogelijk met het bestaande budget van 14,4 miljoen euro. Als de raad perse een groter wedstrijd bad wilde moest het volgens de wethouder ook maar aangeven waar het geld vandaan zou moeten komen.Wakker Emmen wil de extra kosten behalen door energie te besparen. De fractie pleit voor zonnepanelen en zonnecollectoren op het dak van het zwembad. Voor de gemeenteraad reden genoeg om het college te vragen de benodigde acht ton alsnog te investeren. Sportwethouder Bouke Arends kon vanwege de unanieme vraag van de raad weinig anders dan dit toe te zeggen.Zwemvereniging de Kikker was groot voorvechter van de extra banen. De Emmer vereniging denkt hiermee internationale wedstrijden binnen te halen. De kans hierop is volgens wethouder Arends klein. Hij denkt dat de wedstrijden al aan de zwembaden in Amsterdam en Eindhoven vergeven zijn. De uitbreiding van het aantal wedstrijdbanen gaat niet ten koste van het recreatiebad. Deze krijgt, zoals gepland, zes banen.In 2018 moeten zwemmers hun eerste baantjes kunnen trekken in het nieuwe zwembad.