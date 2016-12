Finalisten Jan Bralten Futsal Toernooi bekend

VOETBAL - MSC, Vitesse'63, d'Olde Veste'54, Staphorst, Zuidwolde, Rouveen, Ruinerwold, Rolder Boys, Flamingo en WKE hebben zich geplaatst voor de finale-avond van de 29e editie van het Protos Weering Futsal Toernooi.

Die finaleronde is donderdag 29 december.Woensdagavond kwamen de clubs in poule A en B in actie tijdens de voorrondes. In poule A ging de strijd om de bovenste twee plekken tussen drie ploegen: Vitesse'63 uit Koekange, d'Olde Veste'54 uit Steenwijk en Flamingo uit Leeuwarden. Vooral zaterdagderdeklasser Vitesse'63 liet een sterke indruk achter. De Koekangers hielden in het eerste duel titelverdediger d'Olde Veste'54 op 1-1 en wonnen de overige duels waardoor de Drentse club overtuigend poulewinnaar werd. d'Olde Veste'54 eindigde als tweede in de poule voor Flamingo dat als één van de twee beste nummers 3 zich ook plaatste voor de finale. Voor Olyphia en Wacker eindigde het toernooi al in de voorrondes.In poule B viel pas in de laatste wedstrijden de beslissing. Zandhuizen was met afstand de zwakste ploeg en eindigde puntloos onderaan. Alcides, dat prima voetbal liet zien, redde het ook niet. De 6-1 nederlaag tegen poulewinnaar Staphorst bleek fataal voor de Meppeler club. De strijd om de tweede plek ging tussen Emmeloord en Zuidwolde die in een onderling duel moesten uitmaken wie de finale zou halen. Zuidwolde won met 0-1 en mag volgende week donderdag dus opnieuw naar Meppel.WKE en Rolder Boys waren donderdag de twee sterkste ploegen in poule C. Rolder Boys pakte vier zeges, terwijl WKE drie van de vier duels won. Voor FC Meppel, Oranje Zwart en SVBS'77 eindigde het toernooi.In poule D was MSC na drie speelronden al zeker van de finale-avond. De zwart-witten verloren hun laatste duel nog wel verrassend van Ruinerwold, dat daarna door een zege op IJhorst zich als één van de twee beste nummers 3 ook mag melden in de finale. Rouveen eindigde in poule B als tweede.