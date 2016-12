College Assen staat pal achter ijsbaanplannen

ASSEN - Burgemeester en wethouders van Assen laten in een brief aan de provincie weten dat het college pal achter de ijsbaanplannen in de stad staat.





IJsbaan met attractie

In de buurt van het TT Circuit moeten een



Hoogeveen

Assen is niet de enige plaats die strijdt om de provinciale bijdrage van vijf miljoen. In Hoogeveen zijn ook plannen voor een kunstijsbaan. Al lijkt die kans De initiatiefnemers Volker Wessels en Koenen Bouw zijn volgens de gemeente bezig met de uitwerking van het plan. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van vijf miljoen euro van de provincie moet het plan uiterlijk 31 december ingeleverd zijn.In de buurt van het TT Circuit moeten een ijsbaan en een educatieve attractie komen. Bezoekers gaan in anderhalf uur tijd mee op reis naar het binnenste van de aarde. De nieuwe ontwikkeling is volgens het college van Assen belangrijk om Drenthe aantrekkelijker te maken en te houden voor toeristen en recreanten. De gemeente Assen heeft zelf 2,5 miljoen euro klaar liggen voor het plan.Assen is niet de enige plaats die strijdt om de provinciale bijdrage van vijf miljoen. In Hoogeveen zijn ook plannen voor een kunstijsbaan. Al lijkt die kans verkeken nu de Rabobank geen geld in het plan wel steken.

