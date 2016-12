'Emmen verliest markante inwoonster en ereburger'

EMMEN - "De gemeente Emmen en haar inwoners zijn Aleid Rensen veel dank verschuldigd voor alles wat ze als directeur van het Noorder Dierenpark voor Emmen heeft betekend." Dat laat de gemeente weten in een reactie op het overlijden van de oud-directeur van het Noorder Dierenpark in Emmen.

Volgens de gemeente verliest Emmen een markante inwoonster en ereburger. Aleid Rensen overleed dinsdag in haar woonplaats Emmen op 77-jarige leeftijd."In haar hoedanigheid als directeur van het Noorder Dierenpark is Aleid Rensen-Oosting gedurende 25 jaar een uitmuntende ambassadeur voor het dierenpark en de gemeente Emmen geweest", aldus de gemeente. "Het gemeentebestuur blijft Aleid Rensen-Oosting herinneren als een hartelijke persoonlijkheid met een grote betrokkenheid en inzet."Tijdens de raadsvergadering werd gisteravond een minuut stilte gehouden."Aleid Rensen heeft het Noorder Dierenpark op de kaart gezet. Daarmee stond ze min of meer aan de basis van Wildlands", zegt Wildlands-directeur Frankwin van Beers. Hij roemt ook haar marketingcapaciteiten."Zij en Jaap hebben echt gepionierd in Emmen. Het park was niks en zij hebben het groot gemaakt. Daarmee zijn ze ook de grondleggers van hoe veel dierenparken in Europa er tegenwoordig uitzien", aldus Van Beers. "Vanuit heel Europa werd in die tijd naar Emmen gekeken. Het Noorder Dierenpark is daarmee heel belangrijk geweest."Wat Aleid Rensen kenmerkte, is dat ze dacht vanuit de dieren én de gasten. Van Beers: "Onder haar leiding kwamen er grotere verblijven en verdwenen hekken, zodat de dieren beter zichtbaar waren. Ook was het haar idee om meerdere diersoorten bij elkaar te plaatsen en ervoor te zorgen dat de dieren van dichtbij te bekijken waren."In Wildlands Adventure Zoo zijn vandaag geen zichtbare tekenen van rouw te zien. Rensen wordt volgens Van Beers door de medewerkers geëerd met een grote glimlach. "Ze zou gewild hebben dat alles gewoon doorging. Dat we mensen een onvergetelijke dag bezorgen. Dat gaan we dus ook doen."Wel wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor medewerkers die nog met Rensen hebben gewerkt. Volgens Van Beers had de voormalige directrice nog veel contact met haar oud-collega's.