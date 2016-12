Oorlogsexpert: Kans dat tank nog in de grond zit nihil

PATERSWOLDE - Tweede Wereldoorlogexpert Joël Stoppels twijfelt aan het verhaal van de tank die in Paterswolde in het veen zou zijn gezakt.

"Ik schat de kans dat hij daar nog in de grond zit nihil", aldus Stoppels.Het verhaal gaat dat een bewoner van de Reigerlaan in Paterswolde wilde varen met zijn motorbootje. Hij ruilde met Canadese soldaten een liter jenever tegen honderd liter benzine. Maar de tank van de soldaten kwam vast te zitten en zakte weg in de veenachtige grond."Dat de bewuste Canadezen de tank daarna hebben laten staan, lijkt mij sterk", zegt Stoppels. Ook lijkt het hem onwaarschijnlijk dat het hele gevaarte in de grond is verdwenen. "Zo'n tank is ongeveer 2.70 meter hoog en zal een lengte van 5.90 meter hebben.""We hebben ook nog eens Canadeze verslagen doorgenomen en daarin kunnen we totaal niks vinden over een tank die is weggezakt of die er is blijven staan", voegt Stoppels toe. Hij vermoedt, onder meer na gesprekken met ooggetuigen, dat de tank toch is weggesleept. Stoppels omschrijft de weggezakte tank als een verhaal uit een jongensboek. "Je kunt het vergelijken met de nazigoudtrein in Polen."Ondanks de twijfels van Stoppels zou onderzoek met een bodemradar en met metaaldetectoren al hebben uitgewezen dat de tank toch in de grond zit. Of er binnenkort een schop de grond in gaat, om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen, is niet bekend.