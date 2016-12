Out blij met hulp staatssecretaris om financiering De Compound

ASSEN - Burgemeester Marco Out is blij dat staatssecretaris Martin van Rijn meehelpt een oplossing te zoeken voor de financiële problemen van veteranenopvang De Compound in Assen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid zegde eerder deze week toe in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om te praten over een structurele oplossing.De bewindsman deed die toezegging na vragen van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Burgemeester Out hoopt dat de veteranenopvang onder landelijk specialistische zorg komt te vallen, zodat de financiering bovenregionaal geregeld wordt.De gemeente Assen betaalt alleen voor veteranen die uit Assen komen. Veteranen van buiten Assen moeten een aanvraag doen bij hun eigen gemeente. "Pas in januari krijgen de veteranen die niet uit Assen komen van hun gemeente te horen of ze wel of niet in aanmerking komen voor geld", zegt Erik Vels van De Compound. Dat levert heel veel stress op bij een groep mensen die daar heel slecht mee om kan gaan."Woensdag werd bekend dat de financiering voor de veteranenopvang niet rond is voor 2017. In De Compound wonen tien veteranen met een oorlogstrauma, de helft weet nog niet of ze ook komend jaar mogen blijven. De zorg die ze krijgen, werd vroeger betaald door het rijk. Maar nu zijn gemeenten daar verantwoordelijk voor. De Compound verkeerde eerder dit jaar ook al in financiële moeilijkheden.Out zegt niet te kunnen beloven dat het goed komt met de vijf veteranen die in deze onzekere situatie zitten. "Ik zie het wel met vertrouwen tegemoet," aldus Out. Erik Vels van De Compound is teleurgesteld in de gang van zaken bij de gemeente Assen. "Dit is een antwoord waar we weinig mee kunnen. Afwachten is het enige, vrees ik."