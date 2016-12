Nieuwe LTO-voorzitter wil apart ministerie voor landbouw

ASSEN - Er moet een apart ministerie komen voor de landbouw. Dat vindt Marc Calon, die vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter is van landbouworganisatie LTO.

Wat Calon betreft, past de landbouw niet binnen het huidige ministerie van Economische Zaken, zo meldt Boerderij.nl "De landbouw is nu eenmaal geen normale economische activiteit en we moeten ophouden te doen alsof dat wel zo is", zegt Calon.De nieuwe LTO-bestuurder denkt dat de kans op een apart ministerie groter is door het brede politieke landschap. Calon vindt niet dat het oude ministerie van Landbouw moet terugkeren. Het ministerie zou zich ook moeten bezighouden met zaken als voedsel en landschap.Marc Calon volgt Albert Jan Maat uit Paterswolde op. Maat nam begin oktober afscheid bij LTO. Hij was sinds 2007 algemeen voorzitter van de boerenorganisatie. Ook Maat uitte eerder al de wens voor een speciaal ministerie voor boeren.Calon was in het verleden onder meer gedeputeerde van de provincie Groningen en hij was voorzitter van de landelijke branchevereniging voor woningcorporaties Aedes.