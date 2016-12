Veroorzaker aanrijdingen op N34 is aangehouden

BORGER - Een 55-jarige man uit Borger is aangehouden voor het veroorzaken van twee aanrijdingen gisteravond op de N34 tussen Borger en Gasselte.

Hij botste eerst op de tegemoetkomende auto van een 60-jarige inwoner van Mariënberg en daarna achter op een vrachtwagen die op een pechhaven langs de autoweg stond.De 55-jarige kwam uit de richting van Borger en reed richting Gieten. Getuigen zagen hem slingerend rijden. Meerdere tegemoetkomende auto's moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Dat lukte de automobilist uit Mariënberg niet meer. Zijn auto raakte beschadigd.De man uit Borger is met onbekende verwondingen naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gebracht. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. Omdat de politie vermoedde dat de automobilist had gedronken, is een bloedproef gedaan. De uitslag daarvan is nog niet bekend.