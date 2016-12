Meppeler bruggen en toren in het licht

De Tipbrug en Prinsenbrug in Meppel staan mooi in het licht. (Foto: Jeppe Oostenga/RTV Drenthe) De Meppeler toren staat sinds gisteravond ook in het licht. (Foto: Jeppe Oostenga/RTV Drenthe)

MEPPEL - De vijf monumentale bruggen in de Meppeler binnenstand én de Meppeler toren staan sinds gisteravond volop in het licht.

Het geld voor de verlichting van de bruggen is in twee jaar bij elkaar gesprokkeld door de Lions-club in de regio en sponsoren. De service-club droeg gisteravond de verlichting officieel over aan de gemeente.



Molen

Niet alleen de bruggen zijn verlicht, ook molen De Vlijt aan de haven staat nu in het licht. Tijdens de feestelijke bijeenkomst gingen ook die lampen aan.



Toren

Op de achtergrond was al te zien dat er volop gespeeld werd met kleuren op de Meppeler toren. Want ook dat kenmerkende object staat in het licht.



Initiatiefnemer Jan Kroezen: "We hoorden van het plan voor de bruggen, maar dachten: de toren mag niet in het donker blijven." Samen met een licht- en geluidsbedrijf plaatste hij de lampen.



Tijdelijk

"Nu doen we dat nog tijdelijk, op eigen initiatief", zegt Kroezen. "Maar de gemeente heeft al toegezegd in januari met ons om tafel te gaan. Misschien dat we het dan voor elkaar kunnen krijgen dat de verlichting het hele jaar blijft staan."

