Corinne Rodenburg is nieuwe directeur Drents Archief

Corinne Rodenburg (foto: Drents Archief)

ASSEN - Corinne Rodenburg is vanaf 1 maart de nieuwe directeur van het Drents Archief in Assen. Ze is nu nog directeur bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.





Daarvoor werkte de inwoonster van gemeente De Wolden onder meer uitgeverij Kluwer en Wolters-Noordhoff.



Rodenburg volgt Douwe Huizing op . Huizing is vanaf 1 februari projectleider voor het op te richten Koloniecentrum in Frederiksoord. Hij vervult die functie in opdracht van de stichting Maatschappij van Weldadigheid.