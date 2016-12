Stelling: Het is goed dat supermarkten met Kerst open zijn

ASSEN - Steeds meer supermarkten zijn geopend tijdens de kerstdagen. Op Tweede Kerstdag waren veel grotere supermarkten al open, maar nu gaan ook op Eerste Kerstdag meer winkels open.

Het past natuurlijk in de 24-uurseconomie, maar aan de andere kant: wat is er mis mee als supermarkten, net als vroeger, de deuren dicht houden tijdens de feestdagen? Wat vindt u?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren luidde de stelling: 'Verstandig dat Meppel de kerstviering voor schoolkinderen heeft afgelast'. 1221 mensen brachten hun stem uit. Daarvan stemde 86 procent tegen en 14 procent voor.