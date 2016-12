'Vrij spel' voor carbidschieters in de gemeente Emmen

EMMEN - Carbidschieters in de gemeente Emmen hebben op Oudejaarsdag min of meer vrij spel.

Controle hierop heeft volgens locoburgemeester Bouke Arends bij zowel politie als gemeente geen prioriteit. Er wordt volgens Arends alleen bij calamiteiten opgetreden.Officieel mag in Emmen alleen op door de gemeente aangegeven locaties met carbid worden geschoten. Die plekken moeten zeker 50 meter van woningen verwijderd zijn. Dat staat in de aangepaste algemene plaatselijke verordening (apv) die de gemeenteraad in oktober vaststelde.Van diezelfde raad ging gisteravond een meerderheid akkoord met een wijziging in diezelfde apv. Reden was onder meer het felle verzet vanuit Erica. Daar werd Café The Spot geschrapt als locatie. Vanuit het dorp kwam fel verzet tegen het schrappen van deze tientallen jaren oude traditie. In totaal ontving de gemeente Emmen sinds oktober 25 bezwaarschriften tegen deze strikte regeling.Voor het CDA reden om de regeling opnieuw tegen het licht te houden. De gemeente kan hierdoor veel nieuwe bezwaren tegemoet zien. Er zijn namelijk 120 aangevraagde carbidlocaties door de gemeente Emmen afgewezen. Verwachting is dat in veel gevallen een beroep gedaan wordt om voor de gisteravond gecreëerde uitzonderingspositie in aanmerking te komen.De nieuwe aanpassing van de apv geldt vanaf eind volgende week. Dat betekent dat er aan het einde van het jaar nog twee dagen zijn om alle bezwaren van een passende reactie te voorzien. Het is volgens de gemeente onduidelijk hoeveel bezwaren nog voor 31 december kunnen worden behandeld.