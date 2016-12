Zorgen over sluiting CBR-locatie in Hoogeveen

Vanaf volgend jaar sluiten meerdere locaties van het CBR (foto: CBR)

HOOGEVEEN - Gemeentebelangen in Hoogeveen zit in de maag met de sluiting van de CBR-locatie in de stad.

Dit betekent dat bijvoorbeeld senioren naar een andere plek moeten voor een rijtest. Het CBR heeft aangekondigd 23 locaties te sluiten. Hoogeveen gaat per 1 juli dicht. Vier maanden eerder sluit de CBR-locatie in Meppel.



Bereikbaarheid

Gemeentebelangen in Hoogeveen heeft vragen gesteld over de sluiting aan het college van burgemeester en wethouders. De partij heeft zorgen over de bereikbaarheid van de CBR-locaties. Ook wil Gemeentebelangen weten of het college contact heeft gehad met het CBR in verband met de voorgenomen sluiting.



Assen blijft open

Drenthe houdt één locatie van het CBR over, namelijk die in Assen. Mensen in het zuiden van Drenthe zouden ervoor kunnen kiezen om naar Zwolle te gaan voor een rijtest. Het CBR zegt dat de landelijke dekking, ondanks sluiting van locaties, goed blijft.



"Door concentratie op dertig locaties kan het CBR efficiënter plannen, de kwaliteit waarborgen en verantwoord met omgaan met de beschikbare middelen", aldus het CBR.