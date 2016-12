'Tankstations te hard aangepakt bij uitstalverbod tabak'

Ewout Klok kan zich niet vinden in het wetsvoorstel voor een uitstalverbod van tabak (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Ewout Klok uit Hoogeveen van de Branchevereniging Tankstations (BETA) kan zich niet vinden in een wetvoorstel voor een uitstalverbod van tabak.

Hij vindt dat tankstations daarmee te hard worden aangepakt. "Het doel is om de jeugd niet te laten roken. Dat is op zich een heel goede zaak. Maar vervolgens scheert staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid elk verkoopkanaal over één kam: supermarkten, tabakspeciaalzaken, horeca en tankstations."



Andere aanpak

Volgens Klok komt 66 procent van de jeugdrokers niet bij tankstations; 86 procent van de jeugdrokers komt juist wel bij supermarkten. Wat Klok betreft, moet het probleem dan ook juist worden aangepakt bij de verkooppunten waar veel jeugd komt.



Het uitstalverbod van tabak leidt volgens Klok tot een lagere omzet. Nu is tabak goed voor zo'n tachtig procent van de omzet bij tankstations.



Voorstel

Staatssecretaris Van Rijn had brancheorganisaties tot 15 december de tijd gegeven om zelf met een voorstel te komen, maar concludeert nu dat hun plannen ontoereikend zijn. De Tweede Kamer riep Van Rijn al eerder op met wetgeving te komen, maar de staatssecretaris wilde de verkopers van tabaksproducten een kans geven eerst zelf met een plan op de proppen te komen.



Klok laat weten dat de BETA in januari nog een gesprek heeft met Van Rijn. Dan wil hij het plan dat de branchevereniging heeft ontwikkeld nogmaals op tafel leggen. De BETA stelt voor een deel van de tabakwaar achter deurtjes te verbergen en alleen de best verkochte merken nog zichtbaar te houden achter de toonbank.