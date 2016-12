PvdA'er Wanders uit Emmen blijft strijden voor versoepeling kinderpardon

EMMEN - Fractievoorzitter Raymond Wanders van de PvdA in Emmen blijft strijden voor een verspoeling van het kinderpardon.

De Tweede Kamer verwierp gisteravond een motie hierover. Ook Wanders' eigen partij stemde tegen, ondanks een oproep van vijftig fractievoorzitters van de PvdA uit het Noorden om in te stemmen.Wanders is teleurgesteld, maar geeft de hoop niet op. "We zijn nog niet klaar, we blijven gewoon strijden", zegt hij."Ze hebben schijnbaar redenen gehad om deze motie niet te steunen. Ik heb deze week veelvuldig contact gehad met de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Gisteravond ook nog naar aanleiding van de stemming. En ik heb nu een afspraak met de partijtop. Want wij gaan echt wel wat veranderen aan het kinderpardon", zegt Wanders.De PvdA zou tegen de motie hebben gestemd, omdat deze onuitvoerbaar zou zijn, meldt Wanders. Tegelijkertijd heeft de partij wel de druk gevoeld dat er iets moet veranderen. Wanders verwacht dat er half januari, tijdens een congres van de PvdA, een plan te kunnen presenteren waarbij het kinderpardon kan worden verbeterd.Wanders zette zich de afgelopen tijd in voor de 9-jarige Samira uit het azc in Emmen. Het meisje woont al acht jaar in Nederland, maar mag hier niet blijven.