'Ik had bij familie Rensen een vaste plek op de bank'

EMMEN - Regelmatig kwam Cees Bijl als burgemeester van Emmen op de koffie bij Jaap en Aleid Rensen. "Ik had een vast plekje op de bank. Dat had ik zelf uitgekozen", herinnert Bijl, tegenwoordig gedeputeerde zich.

Hij heeft vele herinneringen aan de voormalige directeur van het Noorder Dierenpark die afgelopen dinsdag overleed. Toen Bijl in 2001 burgemeester werd, ontmoette hij Aleid en haar man Jaap. "Ze was al zes jaar geen directeur meer, maar samen met haar man nog wel heel erg betrokken, omdat de familie Rensen van oudsher de helft van de aandelen van het park had en de gemeente de andere helft. Op die manier heb ik ze leren kennen."Bijl herinnert zich dat Jaap en Aleid destijds besloten dat ze hun aandelen van de hand wilden doen. "Ze vonden het beter meer afstand van het park te nemen. Daar hebben we in mijn beginperiode meerdere keren over gesproken om dat op een goede manier te regelen. Het ging hen er altijd om dat de dierentuin aan Emmen verbonden moest blijven. Het draaide niet om hun eigen belang, maar om dat van het park.Bijl herinnert zich het echtpaar Rensen als een twee-eenheid. "Ze vulden elkaar altijd aan. Aleid was het gezicht naar buiten, maar ook Jaap heeft enorm veel betekend voor het dierenpark."Hij roemt ook de manier waarop Aleid en haar man het park vanaf 1970 groot hebben gemaakt, door hekken om verblijven weg te halen en grotere verblijven te bouwen. "En natuurlijk heeft ze op tv bij Willem Duys een geweldige ambassadeursrol gespeeld voor de dierentuin, voor Emmen en voor Drenthe."Bijl vergelijkt de betekenis van het echtpaar Rensen voor Emmen met die van burgemeester Gaarlandt in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. "In die eerste 25 jaar is hij zeer bepalend geweest voor Emmen. In de jaren '70, '80 en '90 gold dat voor Jaap en Aleid Rensen. Het zijn mensen die echt richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van Emmen."Na zijn vertrek als burgemeester in juni dit jaar ging Bijl nog één keer bij het echtpaar op de koffie. "De betrokkenheid was er nog steeds. Ook had de toekomst van het oude park in het centrum hun grote belangstelling. Daar waren ze ook zeer bij betrokken, want dat was toch hun park en dat lieten ze niet los."