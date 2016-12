Aanschuifdiner voor eenzamen in Westerbork: 'Niemand mag met kerst alleen zijn'

Gisteren werd er een aanschuifdiner georganiseerd in Westerbork (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - In Westerbork is gisteravond een zogeheten aanschuifdiner georganiseerd, zodat eenzame mensen niet alleen hoeven te eten rond Kerst.

Iedereen die zin had, kon aanschuiven.



Karin van den Bogaard begon het initiatief in 2015, toen ze haar man verloor: "Ik dacht toen: er zijn vast wel meer mensen die het moeilijk vinden om alleen te eten. Het leek mij leuk om zoiets te organiseren zodat mensen kunnen aanschuiven."



Elke laatste donderdag van de maand komt een vaste club bijeen in restaurant Meursinge om een vorkje te prikken. Omdat de kerstdagen voor de deur staan, is het in december een weekje eerder.



'1 op de 4 is eenzaam'

"Een op de vier mensen is eenzaam", zegt Van den Boogaard. "Niemand mag met Kerst alleen zijn."



Bert Poot is er vanaf het begin af aan bij. "Ik ben alleen en het leek mij gezellig. Het eten is hier lekker en het tempo ligt laag. Als ik alleen eet, is het: hap, hap, hap, zo weg."



Vriendschappen ontstaan

Ook ontstaan er vriendschappen, zo zijn Bert Poot en Martin van Nierop bevriend geraakt. "Het is altijd heel leuk met een heel gezelschap bij elkaar. Het is niet verplicht en je zit er niet aan vast", aldus Van Nierop.



Van den Bogaard beaamt dat het lastig is om steeds mensen naar het diner te trekken. "In het begin kwamen er heel veel mensen. Toen moesten we wel eens verplaatsen omdat het vol zat. Maar nu zijn het steeds een stuk of tien. We gaan volgend jaar gewoon door."

Door: Janet Oortwijn Correctie melden