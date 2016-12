Tynaarlo plaatst mogelijk hek bij 'vindplaats' tank in Paterswolde

PATERSWOLDE - De gemeente Tynaarlo gaat mogelijk een hek plaatsen rond de plek waar een tank uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zou zitten.

De gemeente vreest een toeloop op die plek. "Het is hartstikke mooi nieuws , maar we willen voorkomen dat mensen er gaan speuren en graven", zegt de gemeente tegen RTV Noord.Meerdere mensen hebben al met de gemeente gebeld met vragen over de tank. Het voertuig zou tijdens de oorlog in de grond zijn gezakt aan het eind van de Reigerlaan in Paterswolde. Maar een oorlogsexpert zei vanmorgen op Radio Drenthe nog te twijfelen of de tank daadwerkelijk in de grond zit.