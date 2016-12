Midden-Drenthe zoekt verder naar nieuwe burgemeester

BEILEN - Er hebben te weinig geschikte kandidaten gesolliciteerd naar de burgemeesterspost van Midden-Drenthe. Dat meldt de provincie Drenthe.

Commissaris van de koning Jacques Tichelaar heeft daarom besloten de sollicitatieperiode te verlengen. Hij heeft overleg gehad met de vertrouwenscommissie en het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties en laat de vacature volgende maand opnieuw publiceren in de Staatscourant.Vorige maand werd bekend dat 27 geïnteresseerden tussen de 37 en 65 jaar hebben gesolliciteerd. Daarvan moeten er minstens zes goed genoeg zijn om met de Vertrouwenscommissie te kunnen spreken, waarvan twee op de uiteindelijke voordracht kunnen komen. Het aantal van zes geschikte kandidaten is niet gehaald.De gemeente hoopt nu rond 1 juli volgend jaar de nieuwe burgemeester te kunnen installeren.Sinds het vertrek van Jan Broertjes in 2014 is Ton Baas waarnemend burgemeester. Broertjes vertrok na misstanden in het bijstandsbeleid.