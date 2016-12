IJsbaancomplex Assen levert 75 nieuwe banen op

ASSEN - Het nieuwe ijsbaancomplex dat bij het TT Circuit in Assen moet komen, levert zo'n 75 nieuwe banen op. Dat blijkt uit de plannen die dit jaar nog worden ingediend bij de provincie Drenthe.

Ice World Drenthe levert zo'n 50 banen op. In de schaatshal met een 400-meterbaan komen 20 mensen te werken. De naastgelegen skihal levert ook nog eens 20 arbeidsplaatsen op. De overige 10 banen zijn voor ondersteunend personeel.Naast Ice World Drenthe moet de educatieve attractie Terra Experience verrijzen. Bezoekers gaan in deze belevingsattractie in anderhalf uur tijd mee op reis naar het binnenste van de aarde en beleven onder meer de prehistorie, de ijstijd en vulkaanuitbarstingen. De attractie levert naar schatting tussen de 20 en 25 banen op.Burgemeester en wethouders van Assen laten in een brief aan de provincie weten dat het college pal achter de ijsbaanplannen in de stad staat. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van vijf miljoen euro van de provincie moet het plan uiterlijk 31 december ingeleverd zijn. De gemeente Assen heeft 2,5 miljoen euro op de plank liggen voor het ijsbaanplan.