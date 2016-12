Dwingelderveld heeft er twee nieuwe schaapherders bij

RUINEN - Per 1 januari gaan er twee nieuwe schaapherders aan de slag in Ruinen.

Het gaat om Michiel Poelenije en Hanneke Luning. Zij gaan samen de kudde van de schaapskooi in Ruinen, die actief is op het Dwingelderveld, beheren.De oude herder in Ruinen moest na bijna zeven jaar ermee stoppen en dus had de kudde van ruim driehonderd Drentse heideschapen een nieuwe hoeder nodig. Op de vacature kwamen reacties binnen vanuit het hele land."Samen met de kudde mogen wij nu zorgen voor een prachtig natuurgebied en het in stand houden van het Drentse Heideschaap", zegt een van de nieuwe herders, Hanneke Luning. Zij is al ruim acht jaar als hulpherder betrokken bij de kudde van Ruinen. Luning, geboren en getogen in Ruinen, is al regelmatig te volgen op de Facebookpagina van de schaapskudde waar zij video's en foto's plaatst.Michiel Poelenije heeft tijdens zijn studie Milieukunde ervaring opgedaan met stadskuddes in Arnhem en Coevorden. Daarnaast traint hij met 'kuddehonden' en geeft hij demonstraties schapendrijven. "Ik krijg nu de kans mijn opgedane ervaring te benutten in de praktijk", aldus Poelenije.Albert Kerssies, voorzitter van Ruiner schaapskooi is blij met de nieuwe herders. "Alleen met vaste herders is een bedrijf als een schaapskudde goed te runnen."