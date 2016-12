Nieuw-Schoonebeeker twee jaar de cel in voor ontucht met stiefkind

De rechter legde de man twee jaar cel op (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De rechtbank in Assen heeft een 32-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek een celstraf van twee jaar opgelegd.

Hiervan zijn acht maanden voorwaardelijk. De man is bestraft voor ontucht met zijn minderjarig stiefkind.



Eigen belang

De Nieuw-Schoonebeker heeft in de periode van april 2014 tot mei 2015 zijn 15-jarige stiefdochter seksueel misbruikt. De rechters rekenen de man zwaar aan dat hij alleen aan zijn eigen seksueel gerief dacht. Het kind was niet alleen minderjarig, maar ook nog eens kwetsbaar, zei de rechter.



Behandeling

De man heeft geen strafblad. Maar de daden zijn zo ernstig, dat in dit geval een celstraf passend is. De man is zelf met een behandeltraject gestart. Dit moet hij vooral voortzetten, oordeelde de rechtbank.