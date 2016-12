Assenaar krijgt jaar cel voor opzettelijk aanrijden van zijn vader

De Assenaar was boos op zijn vader en reed hem aan (foto: pixabay.com)

ASSEN - Voor het aanrijden van zijn eigen vader met een bestelbus is een 26-jarige man uit Assen veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De officier eiste twee weken geleden dat de man anderhalf jaar de cel in zou gaan. Het OM achtte poging tot doodslag bewezen. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Die gaat ervan uit dat de Assenaar niet de opzet had zijn vader te doden en vindt zware mishandeling wel bewezen.



Dief

De Assenaar reed op 29 juni zijn vader in de Groningerstraat met de auto klem tegen de muur. Hij was boos op de man, omdat zijn vader hem zou hebben bestolen. De Assenaar heeft een pizzeria- en broodjeshuis in de Rolderstraat in Assen. De vader werkte daar een tijd, maar was volgens zijn zoon een dief. Door de aanrijding liep het slachtoffer meerdere breuken in zijn bekken en gebroken ribben op.



Rondje

De 26-jarige man zei dat zijn vader met een staaf de ruit van de auto had ingeslagen. Hij was weggereden en had niet gemerkt dat hij daarbij zijn vader aanreed. Dit verhaal geloofden de rechters niet. Ook, omdat de man in zijn bestelbus een rondje om het gebouw reed en recht op zijn vader afreed. Dit werd gezien door omstanders.



Vrij

Naast de celstraf legde de rechtbank de man ook een contactverbod met het slachtoffer op. De rechtbank heeft er ook rekening mee gehouden dat de Assenaar verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij zijn vader aanreed. De man heeft zijn celstraf in voorarrest uitgezeten en is weer op vrije voeten.