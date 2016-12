Aardbeving van 2,4 op schaal van Richter in Zuidlaren

ZUIDLAREN - In Zuidlaren is vanmiddag kort voor half vier een aardbeving geweest.

De beving had een kracht van 2,4 op de schaal van Richter, meldt het KNMI . De beving was op een diepte van zo'n drie kilometer. Uit de eerste meting bleek dat de beving een kracht van 2,5 had. Dat is dus een tiende naar beneden bijgesteld.Juul Verkaaik woont in Annen en was thuis op het moment van de beving. "Ik zat in de keuken achter de laptop. We hoorden een hele harde knal, vervolgens werd het heel even stil en toen begon in een keer de hele vloer te trillen. Wat is er aan de hand denk je dan? Dan ga je een beetje online zoeken wat er aan de hand is. En dan zie je meer berichten op Facebook en Twitter verschijnen. Ik had niet direct in de gaten dat het om een aardbeving ging."Verkaaik maakte eerder een aardbeving mee. "Dat was in Groningen op mijn werk. Maar dit was veel luider. Ik was niet ongerust, het was meer nieuwsgierigheid. Mijn vader appte wel direct dat ik even om het huis moest gaan om te kijken of er schade is."