Drents Museum in 2016 drukbezocht

ASSEN - Het Drents Museum in Assen verwacht 2016 af te ronden met 215.000 bezoekers.

Dat is een groei van 40 procent ten opzichte van een jaar eerder toen het museum 150.000 bezoekers trok.De grootste publiekstrekker in 2016 was de tentoonstelling. Er kwamen bijna 130.000 belangstellenden af op de 'ontdekkingstocht door Midden-Amerika.' De tentoonstellingenenwaren ook publiekstrekkers.Ruim 80 procent van de bezoekers was afkomstig van buiten Drenthe. Gezamenlijk beoordeelden de gasten de tentoonstellingen en het museum met een 8.3.Het Drents Museum is tijdens de kerstvakantie extra open op de maandagen, 26 december (Tweede Kerstdag) en 2 januari. Op Tweede Kerstdag vindt de traditionele kostuumshow plaats die dit jaar in het teken staat van Russische pracht en praal. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.