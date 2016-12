Club Aces Hoogeveen tekent bezwaar aan tegen sluiting: 'Het is financieel een ramp'

HOOGEVEEN - De eigenaren van Club Aces in Hoogeveen hebben bezwaar aangetekend tegen de sluiting van hun club.

De politie deed eind oktober een inval in de club aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. Er zouden aanwijzingen zijn dat er in het pand gedeald werd in drugs. Zes bezoekers bleken drugs op zak te hebben, maar niemand werd aangehouden. De gemeente sloot de club direct daarna voor een half jaar.Eigenaresse Jeanet Siy laat weten dat zij en haar man bezwaar hebben aangetekend tegen de sluiting van hun club. "Een half jaar is lang en hier los je het probleem niet mee op. Hiermee wordt het probleem verplaatst. Ik ben van mening dat de ondernemers, gemeente en politie moeten samenwerken."Gistermiddag werd op het gemeentehuis met burgemeester Karel Loohuis gesproken over de situatie. "We zijn blij dat de sluiting niet tegen ons gericht is, maar dat het beleid is van de gemeente", aldus Siy. "Het bezwaar wordt op 10 januari behandeld. Voor ons is de sluiting financieel gezien een ramp."