Celstraffen voor mislukte plofkraak Dwingeloo

Een dag later kwamen verschillende mensen kijken wat er was gebeurd

ASSEN - Een 32-jarige man uit Nieuwegein is voor een mislukte plofkraak in Dwingeloo veroordeeld tot twaalf maanden cel. De 38-jarige mededader uit Utrecht moet tien maanden zitten.

Tegen de mannen was een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, geëist. De rechtbank denkt dat een voorwaardelijke straf voor deze mannen geen zin heeft.



Alarm

Vanuit het Westen van het land reden de mannen op 4 september ’s nachts in een gestolen auto naar Drenthe. Ze bonden een kabel tussen de wagen en de pinautomaat van een supermarkt in Dwingeloo. Met de auto probeerden ze de automaat open te rijden. Het alarm ging af. De supermarkteigenaar zag nog net dat een wagen met daarin drie mannen weg reed. Hij noteerde het kenteken.



In de boom

De auto werd op de A28 bij Spier door de politie gestopt door op de banden te schieten. De man uit Utrecht zat in de wagen, de 32-jarige mededader vluchtte. Die werd een eind verderop in een boom ontdekt. De derde persoon is nooit getraceerd.



De bank waarvan de pinautomaat was vernield diende een schadevordering van 15.000 euro in. Die was te ingewikkeld, vonden de rechters. Om de schade alsnog op deze mannen te verhalen moet een burgerlijke rechter worden ingeschakeld.