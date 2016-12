CH De Wolden mag extra evenementen organiseren

VEENINGEN - CH De Wolden mag evenementen organiseren die niet te maken hebben met de paardensport.

Gemeente De Wolden heeft de stichting een ontheffing op het huidige bestemmingsplan gegeven, waarmee CH De Wolden ook niet paardensport-gerelateerde evenementen mag organiseren. Het huidige bestemmingsplan laat dit niet toe.De vergunning is van toepassing op het terrein en op de Zaanse houtloods , die afgelopen jaar is opgebouwd en tijdens het jaarlijkse concours hippique gebruikt wordt als VIP-ruimte.De stichting vroeg een omgevingsvergunning aan, maar omwonenden van het CH De Wolden zagen extra evenementen niet zitten. Zij vreesden voor geluids- en verkeersoverlast.Op aandringen van de gemeenteraad gingen de partijen opnieuw rond de tafel. De gemeente heeft een aantal randvoorwaarden opgenomen in de vergunning. Er mogen nu:- Maximaal vijf openbare evenementen per jaar worden gehouden, waarvan maximaal één per maand.- Maximaal twaalf besloten evenementen per jaar worden gehouden, waarvan maximaal twee per maand.Daarbij mag er bij drie van de vijf openbare evenementen versterkte muziek gedraaid worden en het evenement mag niet langer dan twee dagen duren. House- en rockfeesten zijn niet toegestaan, piratenfestivals evenmin.Bij de besloten evenementen mag alleen achtergrondmuziek gedraaid worden in de VIP-ruimte. Om de overlast naar omwonenden toe te beperken worden er bij evenementen schermen geplaatst, zodat de autolampen niet bij de huizen naar binnen schijnen. Ook moet CH De Wolden maatregelen nemen om de verkeersafwikkeling te verbeteren.Dit betekent niet dat CH De Wolden onbeperkt evenementen mag organiseren; voor elk evenement moet bij de gemeente een vergunning aangevraagd worden. Daarna wordt bekeken of het evenement door mag gaan. De ontheffing is afgegeven voor drie jaar. Na die drie jaar volgt een evaluatie.