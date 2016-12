Inwoners Oranje en bewoners azc vieren samen Kerst

Voor de tweede keer op rij werd er kerst gevierd in Oranje (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ORANJE - Voor het tweede jaar op rij werd er een kerstfeest gevierd in Oranje op het terrein van het tuincentrum van Jan Voortman.

Het feest was onderdeel van het project Talent voor Gastvrijheid dat door K&C en Music Generations wordt geleid.



Daarbij komen inwoners van de gemeente Midden-Drenthe en de bewoners van het asielzoekerscentrum in Oranje één keer per twee weken samen om muziek te maken. Deze muziek werd gisteren tijdens de kerstviering gespeeld.



Nummers als Iedereen is van de wereld en Vrijheid waren van tevoren ingestudeerd en de songteksten werden uitgedeeld.



'Fijn om in Nederland muziek te kunnen maken'

"Wij doen vanavond aan beatboxen. Zowel in een groep als solo", zeggen vluchtelingen Mohamed en Haydar. "Het is belangrijk om muziek te maken met z'n allen en om iets nieuws te proberen. Het is fijn om dat in Nederland te kunnen doen en om de Nederlanders te bedanken."



Marja Verhaar uit Smilde is één van inwoners in de gemeente die meedoet aan het project. "Het is heel leuk om met z'n allen bezig te zijn." Maar hechte vriendschappen zijn er volgens haar nog niet ontstaan. "Het probleem is dat mensen niet altijd lang in Oranje blijven en dan weer overgeplaatst worden naar een andere locatie. Maar soms kom je iemand wel in de supermarkt of het dorp tegen waarvan je denkt: Hé, die ken ik!"



Voorbeeld

Volgens projectleidster Ilse Veneklaas is deze kerstviering een voorbeeld voor Nederland. "Altijd komen de negatieve voorbeelden naar voren, maar ik weet zeker dat er op meer plekken op deze manier kerst gevierd wordt. Bewoners van het asielzoekerscentrum willen graag contact met de bevolking. Door samen muziek te maken kan dat. Het is een geslaagd project."



De workshops duren tot februari. Daarna gaat een vaste groep repeteren en werken aan een toneelstuk, dat in mei in première gaat.

Door: Janet Oortwijn