Beslissing over budget voor veteranen drie maanden uitgesteld

ASSEN - Vijf bewoners van veteranenopvang De Compound in Assen mogen daar in ieder geval tot maart blijven wonen.

Een structurele oplossing voor de problemen met zorggeld is er nog niet. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid schrijft dat hij in overleg met burgemeester Marco Out heeft besloten dat het budget van de bewoners met drie maanden verlengd wordt. "Om de onrust weg te nemen", schrijft de staatssecretaris in een brief.



Aanvragen

De aanvragen voor zorg van de veteranen worden in januari met spoed bekeken. Volgens de staatssecretaris zijn de herindicaties door De Compound medio november aangevraagd, wat laat is gezien de gebruikelijke doorlooptijd. Volgens Erik Vels zijn de aanvragen op 4 november verstuurd: "Zes weken van tevoren is de norm."



Kamervragen

De brief is een antwoord op vragen van D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Zij vroeg de staatssecretaris om nog dit jaar in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. "Vanwege de uitzonderlijke situatie heb ik hierover contact opgenomen met de burgemeester van Assen", aldus staatssecretaris Martin van Rijn.

