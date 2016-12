Uitbreiding Intergas Coevorden creëert 100 banen

Het pand van Interdag (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - De uitbreiding van Intergas in Coevorden moet 100 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

Vanochtend tekenden Intergas en de gemeente de vergunningen voor de uitbreiding. Intergas houdt zich onder andere bezig met de bouw en het ontwerpen van CV-ketels.



Innovatie

Het bedrijf wil zich de komende jaren specialiseren in nieuwe technologieën, nieuwe markten aanboren en ook wil het nieuwe producten ontwikkelen. Naast het huidige bedrijf wordt daarom de uitbreiding gerealiseerd. Die verandering levert volgens Intergas honderd banen op.



Gemeente positief

Naast Intergas zelf, is ook de gemeente blij met de uitbreidingsplannen. "Het is prachtig dat Coevorden zo'n mooi en bijzonder innovatief bedrijf op het Europark heeft. Dat dit honderd nieuwe arbeidsplaatsen oplevert is geweldig voor de regio", vertelt wethouder Jan Zwiers.



Voor 2020 moeten de honderd nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd zijn.