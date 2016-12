Niet met de hond aan de wandel, maar met varkens op stap

LOON - Varkens zijn slimmer dan honden en dus moet je met varkens prima kunnen wandelen.

Dat dacht Anita Marskamp van Country Smile uit Loon: "En dus gingen we het proberen, eerst met de varkens aan de riem. Maar dat vonden ze verschrikkelijk."Met een klein groepje kinderen maakt Anita een wandeling met de varkens: "Ze luisteren als je met brokken schudt, de liefde gaat door de maag zeg maar." De varkens vinden het leuk en rennen achter elkaar aan, soms zelfs over elkaar heen."Babet en Manon komen regelmatig bij de varkens kijken want ze hebben er eentje geadopteerd: "Naast wandelen komen we ook altijd even knuffelen!"Vanaf deze week kan iedereen een wandelingetje met de varkens komen maken.