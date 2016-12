Robot Festival Assen: klein beginnen, maar heel groot worden

ASSEN - Het aantal bezoekers van het eerste Robot Festival Assen viel nog wat tegen, maar de organisatie blijft optimistisch: in 2018 moeten er 50 duizend mensen op af komen.

Vandaag kwamen maar 100 mensen op het Robot Festival af: "Dat viel ons wel wat tegen, we hadden gehoopt op het dubbele", maar Stephan Haalboom blijft optimistisch: "In 2018 willen we het festival 3 dagen laten duren, overal door de stad."Verschillende robots waren te zien, waaronder een voetballende robot. Ook konden bezoekers meedoen aan workshops drone bouwen. De 13-jarige Yvo en de 11-jarige Hidde vinden drones heel interessant: "We hebben wel wat fout gedaan, want de drone doet het nog niet. Maar we zijn hard aan het werk om die in orde te maken."Assen moest Sensor City worden, mooi voor het Robot Festival om bij aan te haken. Sensor City is door geldgebrek van de baan, maar dat is volgens Haalboom dus niet het einde van het Robot Festival: "Soms heb je tegenslagen, maar daar moet je je aan aanpassen. We doen het zelf wel."