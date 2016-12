Overname recreatiepark Van Harte in Echten op losse schroeven

ECHTEN/ELIM - Het is nog maar de vraag of Henri Koopmans uit Elim recreatiepark Van Harte in Echten koopt.

Koopmans huurt op dit moment het park van Johan Koops en is in gesprek over een definitieve overname van de gebouwen. Maar de grond onder Van Harte is eigendom van Staatsbosbeheer.En die partij ligt volgens Koopmans nu dwars. "Staatsbosbeheer vraagt ineens 120 procent meer huur dan eerst", zegt hij. "Er komt een andere bestemming op en ineens is er een andere huurprijs."Koopmans noemt het 'stelen op klaarlichte dag'. "Het is nergens op gebaseerd", vertelt hij. "Als je een recreatiepark wilt maken, dan kost dat heel veel geld. Wij willen tonnen investeren en we zouden alles opknappen. En dan wil Staatsbosbeheer nu ineens meer huur ontvangen. Ik heb geen idee waarom, alles was eigenlijk rond."Op het terrein wonen nu Oost-Europese werknemers. Onlangs werd een schouw gedaan om te zien wat de toekomstmogelijkheden zijn van het park. Het is de bedoeling dat de Oost-Europese werknemers daar nog vier jaar blijven wonen.Daarna moet Van Harte weer een recreatiepark worden. De schouw wees namelijk uit dat het park daarvoor geschikt is. Daar heeft Koopmans al een akkoord over met de gemeente De Wolden.Ook eigenaar van Van Harte Johan Koops is niet blij: "Ik ben heel erg teleurgesteld en dan druk ik me nog zwak uit." Hij wil het park graag verkopen. Aanvankelijk zou het park een azc worden, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan . Koops is bang dat Koopmans het park niet gaat kopen door de pachtverhoging. "Dan kunnen weer van voor af aan beginnen", vertelt de eigenaar van Van Harte.Staatsbosbeheer wil nog niet op de zaak ingaan. "Er is gisteren een gesprek geweest, de onderhandelingen lopen nog. Het is niet netjes om nu al naar buiten te treden over die gesprekken", laat een woordvoerder weten.