Nieuwe trainer voor WKE'16

VOETBAL - Henk Hogenbirk wordt voor de rest van het seizoen de nieuwe trainer van WKE’16. De coach volgt Pascal Mulder op die twee weken geleden plotseling opstapte bij de koploper van de zondag 5e klasse E uit Emmen.

Hogenbirk is geen onbekende voor WKE'16. Hij speelde in het begin van deze eeuw enkele jaren in het eerste van, toen nog, WKE. De laatste jaren was hij actief als trainer van Zwartemeerse Boys.In eerste instantie maakt Hogenbirk het seizoen af. Aan het eind van het seizoen vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald of er nog een seizoen aan vast wordt geknoopt.