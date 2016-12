Slechtste club van Drenthe houdt vertrouwen in Hulshof

VOETBAL - vv Buinerveen en hoofdtrainer Ludie Hulshof blijven ook volgend seizoen aan elkaar verbonden. Gisteravond kwamen club en trainer een contract voor nog een seizoen overeen. Hulshof gaat na de zomer zijn vierde seizoen in bij de zondagvijfdeklasser.

de PIK-peptalk van Buinerveen-trainer Ludie Hulshof

PIK-peptalk levert geen punten op, wel geld

Hulshof was eerder hoofdtrainer van SPW, Sellingen en Gasselternijveen.Hulshof eindigde de afgelopen twee seizoenen als laatste in de 5e klasse. Sterker nog: het vlaggenschip van Buinerveen is al anderhalf jaar het slechtst presterende standaardelftal van Drenthe. Desondanks houdt het bestuur vertrouwen in de oefenmeester, die vorig seizoen wereldberoemd werd in Nederland door zijn speech voorafgaand aan de derby tegen vv Buinen. In die speech wenste Hulshof plezier, instelling en karakter (kortweg PIK) van zijn ploeg. Tevergeefs, want Buinerveen had geen schijn van kans tegen de buurman.Ook dit seizoen draait Buinerveen dramatisch, getuige het ene schamele punt uit de eerste dertien wedstrijden.De vergeefse PIK-peptalk van vv Buinerveen-trainer Ludie Hulshof leverde zijn ploeg weliswaar geen punten op, maar wel extra inkomsten. De hoofdsponsor van de 'slechtste club van Drenthe' zag wel brood in de speech van de coach en besloot speciale t-shirts te maken, die als warme broodjes over de toonbank gingen.