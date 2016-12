Brunsting tweede trainer bij HZVV

VOETBAL - Harold Brunsting wordt volgend seizoen tweede trainer bij HZVV. Hij wordt samen met de nieuwe hoofdtrainer, Gert van Duinen, verantwoordelijk voor het eerste elftal en gaat zich verder bezighouden met de opleiding en de doorstroming van de jeugd naar de senioren.

“We zijn zeer content met de komst van Harold, die de club goed kent", aldus bestuurslid voetbalzaken Erik Streutker. Brunsting, die van 2002 tot 2007 hoofdtrainer was van HZVV laat weten dat de functie prima bij zijn ambities past. "HZVV beschikt over een goede jeugdopleiding en daar doet de club ook echt iets mee. De eigen jeugd krijgt bij HZVV een kans om door te groeien. Dat is een kolfje naar mijn hand”.Met Brunsting haalt HZVV een ervaren man, naast een beginnend hoofdtrainer. Na zijn start als trainer was Brunsting werkzaam bij Achilles 1894, SC Erica en VKW. Brunsting is in het dagelijks leven werkzaam als docent LO/BSM en verder is hij actief als bestuurslid bij de VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland).