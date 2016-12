Wat is er dit kerstweekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Geen zin om dit weekend thuis te blijven zitten? Dat hoeft ook niet, want ook rond de kerstdagen is er weer van alles te doen in onze provincie.

Zaterdag is er in Balkbrug de maandelijke vlooienmarkt in de Diamanthal. Van 8.00 tot 13.00 kunnen mensen weer zoeken tussen allerlei snuisterijen. De opbrengst van de markt gaat naar de exploitatie van de hal zelf. Bezoekers betalen € 1,50 entree, kinderen kunnen gratis naar binnen. Parkeren kan volop rond de hallenDit weekend begint er bij het bezoekerscentrum van het Dwingelderveld een reeks aan activiteiten. Van wandelen met een gids, tot het uitpluizen van uilenballen: er is van alles te doen voor zowel jong als oud. Voor meer informatie kunt u kijken op www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld Van zaterdag 24 december t/m 8 januari a.s. organiseert Bibliotheek Emmen een markt met afgeschreven bibliotheekmaterialen. Er worden behalve romans ook veel informatieve materialen boeken. De bibliotheek ruimt materialen op die wat ouder zijn en minder uitgeleend worden. Dit doet zij om ruimte te maken voor nieuwe titels. De markt is toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen.Zaterdag wordt er voor de zestiende keer een herderstocht georganiseerd. De Herderstocht is een wandelroute van ongeveer 2,5 kilometer over het Balloërveld dat verlicht is met behulp van lampjes. Tijdens de wandeling krijgen wandelaars op verschillende plaatsen op de route een kerstverhaal te horen. De route begint bij de schaapskooi, waar een koor de hele avond kerstliederen zal zingen. Wandelaars kunnen starten tussen 17.00 en 20.00 uur.Op kerstavond is er een kerstnachtdienst in De Bron in Assen die om 21:00 uur begint. Vanaf half negen bent u welkom met gratis warme chocolademelk. De Orange Youth Band geeft muzikale medewerking. Het thema van de avond isEr wordt gerefereerd aan Jezus, die niet welkom was in zijn tijd. De avond is volgens de organisatie laagdrempelig, toegankelijk en mensen kunnen gratis parkeren.Voor wie graag met de familie naar buiten trekt op eerste kerstdag is een kerstwandeling op vakantiepark de Westerbergen in Echten een optie. Onderweg loopt u door bossen en over heide. Halverwege de route staat er een grote bbq -een zogenaamde smoker- waar een hapje en een drankje worden geserveerd. De wandeling duurt ongeveer een uur. U kunt zich opgeven via: 0528 25 12 24 of info@westerbergen.nl.Niet alleen in Echten kunnen wandelaars zich uitleven. Ook Gasselte biedt dit jaar mogelijkheden. Eerste kerstdag kunnen mensen zich tegoed doen aan een kerstbuffet, maar voor de fanatiekelingen is er voorafgaand aan de dis een wandeling. De locatie is 't Nije Hemelriek.Voor wie eerste kerstdag de geschiedenis van Kamp Westerbork in wil duiken is een rondleiding over het voormalige kampterrein in Hooghalen een goede keus. Er worden zondag 25 december gratis rondleidingen aangeboden over het oude doorvoerkamp. De rondleidingen starten bij de slagbomen van het kampterrein.Altijd als eens een hunebedbouwer willen ontmoeten? Dat kan! In het hunebedcentrum in Borger kunnen bezoekers een praatje maken met mensen uit de oertijd. Deze extra expositie duurt nog de rest van de kerstvakantie.