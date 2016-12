Arthur van der Veen verrassende trainer SVV'04

VOETBAL - Arthur van der Veen wordt volgend seizoen hoofdtrainer van SVV'04, de zondagderdeklasser uit Schoonebeek.

Van der Veen, die al eerder werkzaam was bij de club (toen nog sportclub Oranje), is op dit moment clubloos nadat hij afgelopen zomer afscheid nam van eersteklasser SC Erica.Daarvoor was Van der Veen hoofdtrainer van De Weide, Germanicus, SVBO en Dalen.