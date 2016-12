Akkerman blijft bij BEW

VOETBAL - Henk Akkerman blijft ook volgend seizoen trainer bij BEW. Akkerman is bezig aan zijn tweede seizoen als trainer bij de club uit Vledder.

Zowel vanuit het bestuur als vanuit de gehele selectie is er volop vertrouwen in de werkwijze van Henk Akkerman.



Het eerste team dat uitkomt in de vijfde klasse C staat momenteel op de zevende plek. "De weg die ingeslagen is, bevalt van beide kanten goed en staat in het teken van doorontwikkeling van de selectie van de club uit Vledder", meldt de club op haar website.