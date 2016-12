Politie haalt bij controle twee alcoholrijders van de weg

Verkeerscontrole bij Meppel (foto: RTV Drenthe / Persbureau Meter)

MEPPEL - De politie heeft vanavond bij een verkeerscontrole in Meppel twee automobilisten aangehouden die te veel alcohol op hadden.

Ook is er een scooter in beslag genomen en zijn snelheden gemeten tot 89 kilometer per uur op een vijftig kilometerweg. Op de Hoogeveenseweg werd onder andere gelaserd.



Op vier locaties bij Meppel houdt de politie vanavond controle.