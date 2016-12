Grote brand verwoest autobedrijf in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Een grote brand heeft afgelopen nacht een autobedrijf aan de Marconistraat in Hoogeveen verwoest.

Het gaat om een bedrijf dat handelt in bedrijfsauto's. De brandweer werd rond half een vannacht gealarmeerd voor de brand op bedrijventerrein De Wieken.De brandweer rukte met meerdere wagens uit naar de brand en is de hele nacht nog bezig geweest met nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.In augustus dit jaar woedde ook brand bij Kiri Auto's en Motoren in Hoogeveen. De politie sloot toen brandstichting niet uit