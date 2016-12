Vijf schademeldingen na aardbeving in Zuidlaren

ZUIDLAREN - Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft vijf schademeldingen binnengekregen, na de aardbeving bij Zuidlaren.

De beving was kort voor half vier 's middags en had een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. Het Centrum Veilig Wonen behandelt schades die binnenkomen na een aardbeving.De beving werd niet alleen in Zuidlaren gevoeld, maar ook in omliggende dorpen zoals Annen en Spijkerboor.In Zuidlaren ontstond begin vorig jaar ook aardbevingsschade door een beving in Kropswolde. Onder meer het voormalige Sculpturepark in de Prins Bernhardhoeve en Molen De Wachter liepen toen schade op.