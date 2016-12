'Kritiek op Monte Christo in Emmen is onterecht'

EMMEN - De kritiek op zorginstelling Monte Christo in Emmen is onterecht.

Dat stelt de advocaat van de zorginstelling in Dagblad van het Noorden Het televisieprogrammabesteedde onlangs aandacht aan de problemen bij Monte Christo. Ook RTV Drenthe sprak met meerdere gedupeerden. Maar de advocaat wijst erop dat er bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dit jaar geen enkele melding is binnengekomen over de zorginstelling.De inspectie bevestigt dat aan de krant. Maar Monte Christo staat sinds 2015 wel onder verscherpt toezicht. De inspectie kan geen uitspraken doen over hoe de situatie nu is, maar wil alleen kwijt dat er geen sprake is van een 'onveilige situatie'.Monte Christo is opgericht om jongeren met een beperking te begeleiden naar werk. Maar er zijn vermoedens van fraude met persoonsgebonden budgetten en rekeningen zouden niet worden betaald. Ook zou 5.000 euro entreegeld voor werknemers in rekening worden gebracht.Zorgkantoor Menzis is inmiddels een onderzoek begonnen naar Monte Christo. Menzis kreeg van verzekerden signalen binnen dat er wat aan de hand is met de zorgkosten van de zorginstelling.