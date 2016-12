Mooiste kersthuis van Drenthe staat in Uffelte

UFFELTE - Het mooist versierde kersthuis van Drenthe staat in Uffelte.

RTV Drenthe startte een paar weken terug een zoektocht naar het mooist verlichte huis van de provincie. Alfred Noorman en Mirjam Vos zijn de winnaars van deze wedstrijd.Vos en Noorman werden getipt door een vriendin over de wedstrijd. Ze stuurden een filmpje op, maar hadden niet verwacht te winnen: "Drenthe is best groot. We gingen ervan uit dat er nog wel mooiere verlichte tuinen zouden zijn".Twee jaar geleden begon Noorman met het versieren van zijn huis. Inmiddels is het hele huis verlicht. De voortuin, de achtertuin, de dakgoten en zelfs het dakraam zijn verlicht in verschillende kleuren. De Drent heeft zich laten inspireren door het Amerikaanse model, waar het verlichten van huizen veel normaler is dan in Nederland: "Heel veel mensen vinden het mooi, maar je merkt toch een zekere terughoudendheid. Sommige mensen vinden het wel wat veel, maar wat mij betreft kan er nog wel wat bij."Inmiddels doen steeds meer buren mee. Beide buurmannen heb dit jaar hun tuin verlicht. Noorman hoopt dat de komende jaren steeds meer Drenten hun huis gaan versieren.Noorman en Vos ontvangen een mediacheque van 200 euro die ze vrij mogen besteden. "De cheque geven we aan onze kinderen, zij mogen er iets leuks voor uitkiezen", aldus Noorman en Vos.