Eerste klachten over vuurwerkoverlast in Drenthe komen binnen

ASSEN - Opnieuw kunnen mensen terecht bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl om daar klachten over vuurwerk door te geven.

De eerste meldingen uit Drenthe zijn al binnen. De meeste meldingen zijn gedaan in de omgeving van Assen. Het gaat om enkele tientallen.Het digitale loket is voor het vijfde jaar open. Het is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. In Drenthe zijn de fracties van Hoogeveen en Midden-Drenthe hierbij betrokken. De initiatiefnemers zeggen met de meldingen sterker te staan in de lobby tegen vuurwerkoverlast. Vorig jaar kwamen in totaal 89.000 vuurwerkklachten binnen.Een melding van vuurwerkoverlast wordt dit jaar pas op de site gezet, nadat nepmeldingen en spammeldingen eruit zijn gefilterd. Vorig jaar plaatste een man uit Assen honderden nepmeldingen. Hij wilde daarmee aantonen dat het meldpunt ongeloofwaardig is.