Kerst zorgt voor topdrukte in Drentse supermarkten

Nog snel even de kar vol laden (foto: RTV Drenthe) Met het lijstje naar de supermarkt (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Inwoners van Drenthe doen vandaag massaal de laatste kerstinkopen. In een supermarkt in Assen is alleen op zaterdag al vijftig procent meer omzet gehaald in vergelijking met een normale zaterdag.

Bert Hillenga, eigenaar van de supermarkt, heeft het ontzettend druk. "Naast de gewone kerstboodschappen in de winkel worden er ook veel bestellingen gedaan. Die pakketten zijn we nu allemaal aan het verwerken. Ons magazijn staat tjokvol."



Stress

Niet alleen supermarkteigenaar Hillenga heeft het druk. Menig klant heeft last van kerststress. "Het is echt niet de ideale dag om boodschappen te doen" lacht een vrouw die al twee uur door de winkel loopt. En de beste tactiek om de topdrukte te overleven? "Gewoon een stamppotje, niks geen poespas!"



Hoge kerstomzet

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel verwacht dit jaar een omzet in de supermarkten van 825 miljoen in week 51. Dat is tien procent meer in vergelijking met vorig jaar.



Net als andere jaren is gourmetten en fonduen weer favoriet.

Door: Marjolein Lauret