Recherche kan nog geen onderzoek doen in uitgebrand autobedrijf Hoogeveen

HOOGEVEEN - De oorzaak van de brand afgelopen nacht bij een autobedrijf in Hoogeveen is nog onbekend.

De technische recherche heeft tot nu toe geen onderzoek kunnen doen, omdat het nog te heet is in het uitgebrande pand.Het vuur brak rond half één vannacht uit. De brandweer is nog lange tijd bezig geweest met nablussen.In augustus brandde Kiri Auto's en Motoren in Hoogeveen af. De politie vermoedt dat bij die brand sprake is van opzet. Maar er zijn nog geen nieuwe details bekend in dat onderzoek, meldt de politie vandaag.