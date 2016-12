Bijna geen vogels op komende editie van Noordshow

ASSEN - De meeste vogelsoorten worden geweerd van de komende editie van de Noordshow. Behalve duiven, zijn er geen andere vogels te zien tijdens de kleindierenshow.

De organisatie neemt de maatregelen in verband met de vogelgriep. Normaal gesproken zouden er zo'n 9.000 dieren naar de TT Hall komen voor de Noordshow. Nu zijn dat er zo'n 3.500. Het gaat dan dus om duiven, maar ook om onder meer konijnen en cavia's. Nieuw dit jaar is een eendagskeuring voor muizen en ratten.Tot 28 december geldt door de vogelgriep een tentoonstellingsverbod voor hoenders, sier- en watervogels. Ongeacht of dat verbod wordt ingetrokken, heeft de organisatie van de Noordshow besloten deze vogelsoorten te weren.Hoe veel bezoekers er dit jaar de naar Noordshow komen, is moeilijk in te schatten volgens een woordvoerder. Vorig jaar kwamen 8.500 mensen op het evenement af . De Noordshow wordt gehouden van 5 tot en met 7 januari.